PORTO SANT'ELPIDIO Sono in corso i lavori di restyling di via Principe Umberto al Borgo Marinaro. Cantiere avviato come da cronoprogramma sul primo tratto di strada. Ci sarà qualche disagio per commercianti e residenti ma la strada andava rifatta e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Andrea Balestrieri ringrazia tutti per la pazienza.

Il cantiere

«Su quella strada ci sarà un asfalto stampato e rialzato pari al marciapiede – dice Balestrieri – cosa che permetterà di recuperare degli spazi perché toglieremo anche le isolette che c’erano in precedenza. Non creeremo essenze arboree a terra ma basi d’arredo. Creeremo zone specifiche per i parcheggi e zone a colore per il transito dei pedoni e iniziative varie. Con i primi cento metri l’impresa sta procedendo regolarmente. Tutto a posto grazie anche alla grande pazienza di commercianti e residenza ma tutti siamo felici per il fatto che finalmente si chiude il triste capitolo su quella via. Tanti – continua il vicesindaco – mi hanno chiesto come mai si deve rifare una strada a pochi anni di distanza da quando ci sono state messe le mani con la precedente amministrazione. Quel lavoro ci è costato diverse centinaia di migliaia di euro. La risposta è semplice ma non dovrei essere io a rispondere. Dovrebbe farlo chi oggi sta all’opposizione. Io mi sono impegnato per quella strada quando ero consigliere d’opposizione ma le mie richieste di rifare quel tratto non sono valse a nulla. Adesso chiudiamo il triste capitolo e ne riapriamo un altro». I lavori sono partiti il primo aprile e si tratta di rifare, per il momento, i primi cento metri. E’ un investimento di 240mila euro, possibile perché i soldi derivano dal mutuo che era stato preso per rifare via Martiri delle Foibe, che poi è stata finanziata dalla Regione. Quindi si sono liberate le risorse.

L’urgenza

La necessità di procedere con urgenza, nonostante un cantiere privato in corso perché arrivano le feste, il Primo Maggio in primis. Si parte con questo primo stralcio del versante sud, dall’incrocio con piazza Garibaldi a quello con via Dalmazia. E’ stato rimodulato il progetto esecutivo limitatamente a questo primo tratto, confermando così le soluzione migliore che concilia la fattibilità dei lavori con la fruibilità dell’area. Quindi la strada sarà sullo stesso livello, carrabile e marciapiedi, i masselli che si sono rivelati un disastro vanno rimossi, per realizzare un efficiente sistema di raccolta delle acque, così che ad ogni pioggia non torneranno a ballare come succede dal 2017 in poi, cioè da quando la strada era stata rifatta a nuovo. Tutto l’intervento interessa un’area di 180 metri, dall’incrocio con via Leopardi all’incrocio con la piazza. Tra le priorità ci sono le aree pedonali, mantenendo i parcheggi. Si prevede di ridurre la velocità a 30 km orari. Saranno eliminate le isole in porfido e le palme ai lati, da mettere a dimora altrove. L'asfalto è resinato come da progetto.