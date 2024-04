Fano, infortunio sul lavoro: operaio ferito a una gamba, intervengono i vigili del fuoco con un'autoscala

FANO - Infortunio sul lavoro a Fano. È accaduto alle 14.52, in via Papiria, all'interno di un cantiere edile. Qui, un operaio è rimasto ferito ad una gamba mentre si trovava al piano superiore di un edificio con l'impalcatura. Per agevolare l'intervento di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco che, con una autoscala, hanno raggiunto l'uomo mettendolo in sicurezza.

Portato al pronto soccorso del Santa Croce

Una volta portato a terra, è intervenuta l'equipe del 118 di Fano. L'operaio, in condizioni non gravi, è stato poi trasportato nell'ospedale cittadino per le cure del caso.