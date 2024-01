MARTINSICURO Furto messo a segno nel capannone del Carnevale, situato nelle vicinanze del cimitero, a ridosso della Statale 16. I malviventi hanno preso di mira la struttura, rubando attrezzi e materiali utilizzati dai volontari del comitato di quartiere Anfiteatro per la costruzione del carro che parteciperà alla prossima edizione della sfilata.

Il bottino

Hanno portato via trapani, avvitatori ed altre attrezzature trafugate. Un episodio che, nell’immediato, ha preoccupato i volontari. Un attimo di scoramento per coloro che dedicano il loro tempo libero per rendere il Carnevale un evento piacevole e un momento di socializzazione per la comunità locale. Il presidente del quartiere Anfiteatro, Emanuel Coccia, commenta: «È stato uno sfregio ai volontari che la sera si ritrovano dopo ore di lavoro o di studio per contribuire a un’iniziativa che rende la cittadina più viva».

Dispiaciuti ma non fiaccati

Nonostante l'amarezza per questo atto vandalico, Coccia aggiunge con determinazione: «Non molliamo e continueremo nel nostro impegno per non darla vinta a chi non vuole il bene della comunità». La solidarietà e la resilienza del quartiere Anfiteatro emergono in un momento di difficoltà, dimostrando che la passione per le tradizioni e il desiderio di rendere la città più vivace sono più forti di qualsiasi ostacolo.

Voglia di fare bene

Il Carnevale truentino ha vissuto una rinascita significativa, tornando a sfilare nelle vie della cittadina sia nell'edizione invernale che in quella estiva, lo scorso anno dopo un lungo stop. Questa ripartenza è stata possibile grazie al contributo fondamentale di comitati di quartiere e associazioni che hanno risposto all'invito di rilanciare l'iniziativa, dimostrando l'importanza di collaborare per preservare le tradizioni e animare la vita della comunità. Il Carnevale, ricco di storia e tradizione, è una festa che va al di là delle sfilate e dei carri allegorici. A Martinsicuro, ha radici profonde e il coinvolgimento attivo dei cittadini contribuisce a mantenere viva l'anima festosa della città. Davanti ad ogni carro ci sono sempre gruppi mascherati che danzano a tempo di musica.

I volontari fanno quadrato

La vicenda del furto al capannone del Carnevale, se da un lato ha rappresentato un colpo, ha anche rivelato la forza della solidarietà e dell'impegno comunitario nel preservare le tradizioni che rendono unica Martinsicuro. Su Facebook hanno postato foto nostalgiche del Carnevale anche i cittadini del rione Campo Casone, il più a sud del territorio.