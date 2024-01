ASCOLI - La città e l’hinterland si giocano la carta del turismo naturalistico. Dopo la progettazione di quello che viene definito il “Gaba – Grande anello dei borghi ascolani”, con un finanziamento del Cis Aree sisma di oltre 1,3 milioni di euro, è stato incassato il primo acconto, l’Arengo e gli altri Comuni coinvolti (Acquasanta Terme, Venarotta, Roccafluvione e Comunanza) mettono mano agli interventi per rendere attrattivo il territorio anche sul fronte ambientale. Una strategia che, su input del sindaco Marco Fioravanti, parte con l’affidamento del primo incarico, ovvero quello per la valorizzazione e promozione di tutta la rete dei sentieri naturalistici sia per le escursioni a piedi che per quelle in bicicletta, a un’associazione che si occupa di queste attività.

Nel frattempo, si sta concludendo l’iter per la realizzazione della nuova area camperisti ad Ascoli a fianco alla Casa della gioventù a Pennile di sotto. Contestualmente, sono sulla linea di partenza anche tutti gli altri interventi.

Via agli interventi

Il primo tassello che l’Arengo ha inserito nel mosaico di proposte del progetto “Gaba” è l’intervento, finanziato per 30mila euro, per andare a riorganizzare e promuovere la rete sentieristica. In tal senso, l’amministrazione comunale ha affidato lo specifico incarico ad un’associazione per rendere la rete sentieristica di Ascoli e dintorni, facilmente accessibile attraverso un’apposita mappatura e tabellazione, sia per escursionisti a piedi che per sportivi e appassionati di mountain bike e di altre discipline analoghe. Inoltre, si dovrà promuovere e far conoscere la stessa rete sentieristica al fine di incrementare l'offerta turistica del territorio. Ma, con lo sblocco del primo acconto del finanziamento complessivo di 1,3 milioni di euro del Cis sisma, prenderanno il via anche tutti gli altri interventi. Nel capoluogo, con un finanziamento di 300mila euro, si andrà a realizzare un’area per camper e caravan affiancata anche da un chiosco per servizio bici e altro. Area individuata dal sindaco e dall’assessore Marco Cardinelli nel terreno di proprietà comunale sulla sinistra, guardando l’ingresso, della casa della gioventù. Per il punto noleggio bike (con acquisto delle bici e del minivan per il trasporto) sono previsti ulteriori 100mila euro. Previsti anche la riqualificazione del tratto sul lago di Casette con aree di sosta e riqualificazione dell’accesso alle sorgenti salmacine (10mila euro), un chiosco servizi bike (20mila euro) e la riqualificazione della fonte di Castel Trosino (10mila euro).

Gli altri Comuni

Sono numerosi gli interventi previsti negli altri Comuni che fanno parte del progetto. A Venarotta, chiosco con servizi bike al convento di San Francesco (25mila euro), recupero fontanili (50mila), riqualificazione percorso urbano (25mila). A Roccafluvione, recupero del ponte romanico di "Ricci" Teverito (45mila), deforestazione accesso al ponte Teverito (15mila) e messa in sicurezza (20mila), interventi su parti ammalorate del ponte (10mila), implementazione area camping cascata di Forcella (15mila), implementazione visitor center Meschia (5mila), chiosco con bike a Meschia e a Forcella (20mila), 2 zone di sosta a Pizzorullo e a Casacagnano (5mila), riqualificazione ponte del Carbonaio (20mila). Ad Acquasanta, area camping tra Paggese e Piane di Cagnano (100mila), chiosco con bike a Paggese (25mila), riqualificazione fontanili a Falciano e Colle di Falciano (20mila), riqualificazione percorso Gaba a Paggese (5mila). A Comunanza, area camping e camper tra Piantabete e Ficocchia (300mila), chiosco con servizi bike (25mila).