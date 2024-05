ASCOLI - La Quintana si scalda: sabato 13 luglio si terrà l'edizione in notturna. E si scaldano i motori: oggi e domani sono in programma le visite veterinarie per 26 destrieri in vista della Giostra cavalleresca. Gli esami saranno svolti dal team della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo. Oggi toccherà a Porta Solestà, Porta Maggiore e Porta Romana e Piazzarola.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Ascoli, concorso ippico allo Squarcia, i migliori cavalieri si sfidano a settembre, Panichi: «Un piccolo Piazza di Siena»

Per i gialloblù ecco Katy Way, Love Story, Aube Boreale, Cima at Work e Tajika. Per Porta Maggiore ci saranno Adivinadora, Magica Wanda, Time e Hartswell. Magic Strike, Aethos, Clarabella e Lo Zingaro per Porta Romana mentre la Piazzarola sottoporrà Matti Miller, Piccola Greta, Lonely Dreamer, L’incanto, Aravasa e Danea. Domani invece sarà il turno di Porta Tufilla e Sant'Emidio. I rossoneri presenteranno il cavallo dei record, Trentino, insieme a Matambre, Stay safe tonigh e Baloon. Sant'Emidio presenterà In The Wood, Gold strategy e Zip Line.

Sempre domani, invece, alle ore 21, lo Squarcia aprirà di nuovo le sue porte per gli allenamenti dei cavalieri a porte aperte. Secondo calendario poi sono in programma testa a porte chiuse il 25 e 26 maggio, 8 e 9 luglio, 20 luglio, 29 e 30 luglio. Le prove ufficiali si terranno il 19 giugno.

Intanto il 1 giugno tutti avranno un'occasione unica: vivere il campo dei giochi come mai accaduto prima di oggi. La Quintana, con il contribuito dell'Arengo e del Gruppo Gabrielli, presenta “La Notte dei Colori”. Sarà un evento ad ingresso libero, inserito nel programma del Settantennale: i ragazzi di tutti i sestieri saranno uniti dai colori con cui dipingeranno sullo spazio antistante la gradinata nord dello Squarcia. Previsti stand gastronomici organizzati dagli stessi sestieri e musica live con l'esibizione de “I Pupazzi”, alle ore 22, prima del Silent Party di serata.