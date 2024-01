PORTO SANT'ELPIDIO Bene la Consulta del turismo, bene il coinvolgimento delle categorie, ma sui grandi temi come la Fim l’amministrazione comunale nicchia e non coinvolge per niente i cittadini. Serve un cambio di passo. Torna a picchiare sul punto il capogruppo del Laboratorio Civico Blu Gian Vittorio Battilà, che per martedì prossimo ha indetto la Commissione sui servizi pubblici e infrastrutture proprio per avere delucidazioni dall’assessore e dal dirigente in relazione al piano di indagini proposto dalla proprietà per la ex-Fim.

Il passato

A febbraio Battilà ha convocato una Commissione per discutere del piano antenne e a marzo un'altra Commissione per i lavori da 240mila euro su via Principe Umberto. Si sa che sarà rifatto il pavimento ma non si sa come sarà rifatto. Dalla Commissione sulla Fim potranno emergere eventuali mozioni per il prossimo consiglio comunale. Un aiuto importante per saperne di più su un tema che da decenni paralizza le scelte per la città. «Approvo il coinvolgimento delle associazioni, e non potrebbe essere diversamente, da parte dell'amministrazione. Va bene l’indirizzo intrapreso ma purtroppo riguarda solo l'organizzazione di eventi – dice Battilà –: per quanto, invece, concerne i grandi temi è stato tutto prorogato».

Il confronto

Per Battilà «questa è un'implicita dichiarazione che, chi c'era prima, ha fatto bene. Non si può andare avanti con le proroghe, bisogna prendere di petto le situazioni e cercare di risolverle. Sindaco e giunta avevano dichiarato che avrebbero organizzato gli incontri con la cittadinanza per parlare dei vari progetti da attuare, dall’Orfeo Serafini a via Principe Umberto fino a via Ungheria, ma i cittadini di questi incontri non ne sanno proprio niente. Soprattutto per quanto concerne la ex-Fim – continua il capogruppo del Laboratorio Civico Blu, candidato sindaco alle ultime elezioni – i cittadini non conoscono quanto sta avvenendo in quell'area, l’accordo di programma, le volumetrie, il progetto della proprietà, niente è stato spiegato alla città che vorrebbe sapere. Quest’amministrazione comunale è manchevole sulle grandi tematiche, sicurezza compresa, dove ci sono ancora grandi lacune. Se cambiamento ci deve essere, che ci sia» chiosa il consigliere.

Gli sviluppi

In merito ai progetti che dovrebbero essere esposti alla città, c’è il mercato coperto naturalmente, tanto che allo scopo lo stesso Battilà chiede di fissare gli incontri «per spiegare i progetti come era stato promesso in campagna elettorale». La speranza è che il desiderio di coinvolgere i cittadini resti sempre valido anche perché si tratta di scelte che andranno a incidere sul futuro della città per i prossimi decenni.