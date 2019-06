Sosta tra i rifiuti nel polo commerciale: tutta la rabbia dell'assessore Monachesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sosta tra i rifiuti in via Abbagnano dove i cittadini hanno segnalato varie situazioni di immondizia accatastata anche nei posti auto. “Si tratta di discariche abusive quindi ci sono dei delinquenti che compiono dei reati – lamenta Enzo Monachesi, assessore alla Mobilità -. Lo schifo non sono i rifiuti, sono coloro che li abbandonano sul ciglio della strada. Loro sono immondizia – prosegue un arrabbiatissimo assessore, che è anche intervenuto sui social ieri per replicare a chi se la prendeva con l’Amministrazione comunale -. Il Comune azzera discariche abusive tutti i giorni ed il costo è elevatissimo, lo dico perchè poi chi si scaglia contro l'Amministrazione è lo stesso cittadino che si lamenta del costo della tassa”.Il fenomeno è stato registrato non in una zona periferica ma in un polo commerciale alle porte del centro, servito da autostrada e complanare. Insomma non un bel biglietto da visita entrando in città. Nessuna problematica invece per il debutto della sosta a pagamento sul lungomare. La polizia locale non ha ricevuto segnalazioni, a parte un grosso tombino aperto e pericoloso nel parcheggio scambiatore di Villa Torlonia. Chi è andato a parcheggiare ha notato la grossa apertura e l’ha fatta presente, prima che qualcuno possa farsi male. E’ stato infine riaperto al traffico il tratto di via Portici Ercolani davanti all’edificio dove venerdì pomeriggio è imploso il tetto. Aveva creato disagi per l’attraversamento del centro ma adesso solo il marciapiede è fuori uso, per evitare che si passi rasente al palazzo.