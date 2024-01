PORTO SANT'ELPIDIO Sulla via delle celebrazioni di uomini illustri che hanno segnato la storia di Porto Sant’Elpidio, prosegue l’attività di Salvatore Bargallò Deodato, figlio del prestigioso stilista calzaturiero cui Porto Sant’Elpidio: la precedente amministrazione ha dedicato una cerimonia e intitolato una rotatoria e nello stesso tempo si è fatto promotore di una raccolta firme per onorare la memoria di altri due concittadini illustri, Bepi Moro e Bruno Rosettani. Ieri Deodato junior ha incontrato in Comune il vicesindaco Andrea Balestrieri e l’assessore allo Sport Enzo Farina per parlare delle azioni da mettere in campo per ricordare il primo, calciatore di Serie A, con alcune presenze nella Nazionale italiana di calcio, che è vissuto a Porto Sant’Elpidio dopo il ritiro dal calcio giocato ed è rimasto in città fino alla morte. Il secondo, originario di Porto Sant’Elpidio, è stato invece cantante e produttore discografico di successo, in particolare durante gli anni ‘40 e ‘50.

L’impegno

Il promotore della raccolta firme aveva chiesto lo scorso 7 dicembre, con una e-mail indirizzata al Comune, di attivarsi per organizzare iniziative dedicate alla memoria dei due personaggi: era stata anche protocollata una richiesta il 29 novembre per valutare la proposta che andrà in ogni caso sottoposta all’attenzione della commissione consiliare e del consiglio comunale. Dall’incontro di ieri è emerso l’interesse a proseguire su questa strada, con il supporto dell’amministrazione comunale.

L’obiettivo

«Celebrare figure che hanno brillato in diversi settori e dato lustro alla città è un’iniziativa meritoria – dice lo stesso Balestrieri – e per questo motivo ringrazio Salvatore Deodato per l’interessamento attivo, con l’approvazione delle rispettive famiglie. Proposte di questo genere vanno condivise nelle sedi istituzionali e, in questo senso, ho chiesto al presidente della commissione consiliare competente, Nerico Mignani, di inserire la discussione alla prossima convocazione. È quella la sede opportuna per condividere le forme e i luoghi adeguati a dedicare delle intitolazioni a Moro e Rosettani, che saranno successivamente sottoposte all’approvazione del Consiglio comunale». Soddisfatto anche Deodato che rimarca l’entusiasmo che ha connotato le attività commerciali che appoggiano l’iniziativa con la raccolta firme: c’è stato sicuramente un vasto interesse della cittadinanza, Moro e Rosettani erano amici dello stilista Deodato e «queste persone vanno raccontate e Porto Sant’Elpidio deve andare fiera di avere cittadini di questo spessore» la chiosa del figlio dello stilista.