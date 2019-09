Ponte ferroviario nel mirino. I cittadini alzano la voce: «Perde pezzi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Molti cittadini esprimono forte preoccupazione per le condizioni di stabilità e sicurezza del ponte ferroviario sul fiume Esino che sovrasta la pista ciclabile. Diversi di loro hanno immortalato con fotografie lo stato del ponte che sta perdendo pezzi di cemento e hanno già messo al corrente carabinieri e vigili urbani. «Da qualche tempo – dice un giovane chiaravallese che è solito percorrere il tratto di pista ciclabile – notiamo che sul terreno cadono pezzi di cemento della struttura e crediamo sia urgente un controllo da parte delle autorità preposte».Il percorso è quello che si dirige verso il campo di addestramento dei cani di via Sanzio e che poi raggiunge l’istituto Podesti Calzecchi Onesti. Si dipana lungo la sponda del fiume Esino ed il ponte che potrebbe presentare problemi di sicurezza è quello che ospita i binari della ferrovia, vicino alla stazione ferroviaria di Chiaravalle. In effetti dal ponte si staccano diversi settori di cemento e la situazione dovrebbe essere presto monitorata per evitare pericoli per i cittadini e soprattutto per i tanti che passeggiano o vanno in bicicletta sul percorso.«Prendono di mira e apostrofano i proprietari dei cani che portano a passeggio gli animali talvolta senza guinzaglio sulla pista ciclabile per farli stare un po’ in libertà – dice ancora il giovane chiaravallese - ma nessuno si accorge che 20 centimetri sopra le nostre teste il ponte sta crollando. In tempi come questi dove la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità penso che chi di dovere abbia il compito di controllare una situazione che può presto rivelarsi molto pericolosa per l’incolumità delle persone».Alcuni chiaravallesi dicono di aver fatto presente del problema gli addetti comunali e della ferrovia. Tutti sperano che in breve tempo si possa capire lo stato di sicurezza di una struttura importante per la viabilità ferroviaria e che sovrasta un percorso ciclabile molto frequentato da ciclisti e pedoni.