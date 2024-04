Incidente mortale mentre è in Missione in Costa d'Avorio: Chiaravalle piange Padre Matteo Pettinari

CHIARAVALLE - Da ormai 13 anni viveva stabilmente in Costa d’Avorio, dove è stato artefice della costruzione di una chiesa e di un ospedale nella città di Dianra. Ieri pomeriggio, attorno alle 15 locali, mentre stava raggiungendo in auto la città di San Pedro, sede della delegazione dei Missionari della Consolata di cui faceva parte, si è scontrato con un autobus di linea. Il frontale, violentissimo, non gli ha dato scampo.

Il ricordo

È morto a 42 anni padre Matteo Pettinari, originario di Chiaravalle, cresciuto a Monte San Vito e ordinato sacerdote nel 2010 alla Diocesi di Senigallia.

Padre Matteo, che aveva l’Africa nel cuore, dopo due anni di esperienza a Madrid (dove è stato ordinato diacono) dal 2011 si è dedicato all’evangelizzazione in Costa d’Avorio, progettando e facendo costruire una chiesa e un dispensario, poi divenuto ospedale di provincia, nella città di Dianra, grazie anche alle offerte arrivate dall’Italia. E delle opere che compiva teneva sempre aggiornati i fedeli sui social, mantenendo uno stretto contatto con la Diocesi di Senigallia. Lascia il padre, il fratello Marco e la sorella Francesca.