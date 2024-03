CHIARAVALLE Fa la guardia giurata alla Mondialpol Luca Marasca ma 2 giorni fa è diventato il miglior ostetrico del mondo: ha contribuito a far nascere sua figlia Victoria. La moglie del 44enne Luca si chiama Susi Esposito, ha 38 anni ed era giunta al termine della gravidanza. La coppia si era recata all’ospedale di Jesi nella serata del 20 marzo scorso quando Susi ha avvertito le prime contrazioni. In ospedale, dopo gli accertamenti l’hanno rimandata a casa, alle Cozze dove abita la famigliola, dicendole che non era ora di partorire.

La sorpresa

Ed invece Victoria aveva fretta di venire al mondo e alle 3 di notte, dopo poche ore da quando era tornata a casa, la mamma è andata in bagno, le si sono rotte le acque e ha chiamato subito il marito che si è premurato di telefonare al 112. Victoria però aveva già messo fuori la testina e Luca Marasca si è ritrovato ostetrico. Assalito da un misto di ansia e felicità, Luca ha mantenuto la calma e, guidato dalle indicazioni precise al telefono dell’operatore della Croce Gialla di Chiaravalle, la guardia giurata ha aiutato amorevolmente la moglie a dare alla luce la bella bambina.

«Tremavo dall’emozione e dalla paura – dice il 44enne – avevo paura di non essere in grado di intervenire ed invece, grazie anche alle indicazioni del 118, tutto è andato bene. Ho avuto paura quando ho avuto la bimba la tra braccia perché non la sentivo respirare ma poi ho visto muovere il piedino e la mano, le ho dato due piccole sculacciate e Victoria ha reagito prontamente». Luca Marasca lavora alla Mondialpol e il suo responsabile Franco Varano si dice orgoglioso di lui, che sul lavoro come nella vita è una persona serena, responsabile e attenta. Susi era una oss a Belvedere Ostrense: non gli è stato rinnovato il contratto ma lei, che 8 anni fa ha messo al mondo anche un’altra figlia, Rebecca nata nel giugno del 2015, aveva deciso di fare la mamma a tempo pieno, almeno per ora. Nella famiglia Marasca si respira grande soddisfazione e tanta felicità. Ad aiutare Luca nel momento del parto della moglie Susi è accorsa anche la nipote Pamela che abita nello stesso palazzo. «E’ stata bravissima Pamela e ci ha supportato con molta dedizione». Susi Esposito non sta nella pelle per la sua seconda maternità e da una lettura molto bella e profonda di ciò che è accaduto. «Dall’alto qualcuno ci è stato vicino – dice la neo mamma – mio suocero Gilberto, morto nel 2018 a 72 anni, il padre di Luca ci ha preso per mano e ha fatto nascere senza problemi Victoria. Ne sono convinta perché altre coincidenze, compresa la nascita della prima figlia Rebecca, mi fanno pensare tutto questo. La casa dove abitiamo l’ha costruita tutta lui con le sue mani: era una persona eccellente e buona, generosa e comprensiva».

L’emozione

Susi torna alla notte del parto. «Ero andata al bagno e lì ho visto che stava nascendo mia figlia. Luca è stato bravissimo, come mia nipote Pamela ed anche all’ospedale hanno fatto le cose con molta professionalità, del resto fino a poche ore prima non avevo contrazioni forti e non ero sufficientemente dilatata. Mi hanno asportato la placenta in reparto perché era rimasta all’interno e con la mia piccolina siamo rimaste due notti in osservazione ma non ci sono stati problemi». Ieri è tornato Luca per portare a casa alle Cozze mamma e bimba: poi è stata solo festa.