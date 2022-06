Ubriaco minaccia tutti con un palo ma si arrende subito alla vista del taser. Donna incinta al Salesi per lo choc

ANCONA - «Correte, c’è un pazzo che sta minacciando tutti con una spranga». Era questo il tenore delle richieste d’aiuto arrivate a pioggia venerdì sera, attorno alle 22, alla centrale del Nue 112. Tutti segnalavano, spaventati, la presenza di un giovane fuori controllo che in via Martiri della Resistenza brandiva un palo di metallo, sradicato da terra, con cui tentava di colpire persone e automobilisti di passaggio. Non è chiaro con chi ce l’avesse, probabilmente con tutti e nessuno: d’altronde, era sotto effetto di una sbronza non indifferente e, a maggior ragione, era particolarmente pericoloso.



Proprio per questo sul posto si sono fiondati i carabinieri del Radiomobile di Ancona con il supporto dei colleghi di Collemarino, anche perché in una delle segnalazioni ricevute si parlava di una donna ferita a terra. Al loro arrivo, effettivamente, i militari hanno trovato la signora sotto choc per il faccia a faccia da brividi con quel balordo che ha incrociato per strada e che minacciava di farle del male, proprio davanti al Mercato Dorico di Campagna Amica. Non era stata colpita, per fortuna, ma dallo spavento ha avuto un malore: dal momento che è in dolce attesa, è stata portata al Salesi da un’ambulanza per tutti gli accertamenti del caso.



Mentre gli operatori del 118 si preoccupavano di assistere e tranquillizzare la donna, i carabinieri si sono dedicati al giovane ubriaco che minacciava di colpire anche loro con il palo di metallo. Poiché continuava a dare in escandescenze e non voleva placarsi, il capo equipaggio, a quel punto, ha deciso di estrarre il taser che da pochi giorni è in dotazione alle forze dell’ordine. Non ha avuto bisogno di azionarlo: è bastato mostrare la pistola elettrica per convincere il balordo ad arrendersi. Alla sua vista, ha gettato la spranga e si è buttato a terra, consegnandosi di fatto ai militari. Terminato il deprecabile show in via Martiri della Resistenza, il giovane è stato caricato a bordo di una gazzella per essere portato in caserma.

Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un 27enne di nazionalità romena, residente ad Ancona. Non ci è voluto molto per capire che fosse brillo: è stato multato per ubriachezza molesta e denunciato a piede libero per l’uso della spranga, equiparata a un’arma abusiva.



Gli investigatori hanno ascoltato diversi testimoni e messo a verbale i loro racconti in merito all’incontro indesiderato con il romeno ubriaco. Secondo quanto ricostruito fin’ora, il ragazzo non avrebbe danneggiato auto né ferito persone, eccezion fatta per la donna incinta che è finita al Salesi per lo spavento.

