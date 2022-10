FALCONARA - «Correte, papà è ubriaco e vuole riprendersi il mio fratellino». Panico sabato sera durante le feste al Castello. A squarciare il clima di spensieratezza del borgo, immerso nell’atmosfera medievale tra arcieri, giocolieri e falconieri, sono stati i lampeggianti dei carabinieri, intervenuti per rintracciare un bambino di 8 anni che era stato smarrito dal papà, su di giri per il vino tracannato tra uno stand e l’altro. A dare l’allarme è stata la madre del piccolo che, chiedendo aiuto in giro, è riuscito a mettersi in contatto con lei.

La segnalazione



Subito la centrale del 112 ha inviato a Falconara Alta una pattuglia locale e una del Radiomobile. Prima ancora che arrivassero, il bambino è stato rintracciato dal fratello maggiore che ha chiamato personalmente i carabinieri: diceva che il padre era di fronte a loro, ma era completamente ubriaco. «Vuole avvicinarsi a mio fratello, ma io glielo sto impedendo». La stessa sindaca Stefania Signorini, che era presente alla festa, ha sollecitato l’intervento dei militari: le era stata segnalata la presenza del papà ubriaco che infastidiva i presenti e stava creando scompiglio. L’uomo è stato rapidamente raggiunto e identificato, attorno alle 22,30. I carabinieri hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza dal momento che era visibilmente alterato dall’alcol e stava dando in escandescenze. Alla fine è stato fatto salire a bordo dell’auto per essere portato in caserma. Ora rischia una denuncia. Brividi che non hanno rovinato, comunque, la grande due giorni di feste nell’ambito de “Lo Castello Antiquo”: ieri il gran finale, con la riproduzione dei combattimenti medievali, spettacoli di falconeria, tamburi, sbandieratori e spettacoli del fuoco. L’evento ha richiamato nel borgo di Falconara Alta centinaia di persone: un vero successo.