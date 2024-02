ANCONA I Vigili Del Fuoco sono intervenuti alle ore 13 di oggi (8 febbraio), in via Ancona a Osimo, per l’incendio di un’autovettura nel parcheggio di un’attività commerciale.

L'intervento

La squadra dei pompieri sul posto ha spento l’auto incendiata e messo in sicurezza la zona dell’intervento.