Fermo, scoppia l'incendio nel capannone: tre poliziotti salvano un'anziana a letto in un casa poi sgomberata

FERMO - Incendio oggi pomeriggio in un capannone agricolo sulla Pompeiana. In fiamme attrezzi agricoli e legna. I problemi maggiori in uno stabile vicino che i vigili del fuoco hanno fatto evacuare. Determinante l’intervento di tre agenti della Squadra Mobile della Questura che oltre ad aver avvistato il fumo da lontano hanno partecipato attivamente all’evacuazione aiutando anche un’anziana allettata. Il lavoro di spegnimento delle fiamme è proseguito fino a tardi, in corso anche la ricostruzione della dinamica e la stima dei danni. Nessun problema per la famiglia evacuata.