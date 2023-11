FALERONE - Dramma ieri pomeriggio a Piane di Falerone dove una donna di 72 anni, Giuliana Marini, è stata trovata morta accanto al cancello dell’ex Consorzio agrario. Secondo quanto ricostruito, il cancello le sarebbe caduto addosso mentre la donna si trovava a passare nei pressi.



I particolari



Gli accertamenti su quanto avvenuto sono ancora in corso, anche se la dinamica appare ormai chiara. La donna, vedova, viveva da sola in un’abitazione lungo via Spineto, nei pressi della zona industriale di Piane di Falerone. Si tratta di una piccola via a poca distanza dalle fabbriche e i caseggiati della zona. La vittima aveva perso il marito, che svolgeva l’attività di meccanico, alcuni anni fa. Ha anche una figlia che vive a San Benedetto. Operaia in pensione, spesso usciva insieme a un’amica per le passeggiate in zona. Secondo quanto emerge, sarebbero stati i famigliari della vittima a dare il primo allarme, visto che la donna non rispondeva al telefono. L’ex Consorzio agrario si trova a poca distanza da casa e la vittima ci passava spesso accanto per andare appunto a trovare la sua amica. L’Sos è stato lanciato ieri, ma quando sono arrivati i soccorsi sul posto, attivati da parte del 118, ormai non c’era più nulla da fare. Solo le successive indagini potranno definire con esattezza l’orario del tragico incidente che potrebbe essere avvenuto in mattinata o addirittura la sera prima.



Gli accertamenti



Le indagini sono condotte da parte dei carabinieri della compagnia di Montegiorgio che sono andati sul posto insieme ai soccorritori. Troppo gravi i traumi riportati, l’urto con il pesante cancello è risultato fatale. Choc a Piane di Falerone per quanto avvenuto.