Parco senza cancello ma sono stati spesi soldi per chiuderlo. Ecco cosa è successo

FANO - Da quando il cancello dei Passeggi sul Ponte Rosso è stato rimosso, dopo essere stato centrato da un auto e senza che poi sia stato ricollocato, dal parco urbano si può entrare ed uscire a qualunque ora.

Solo che la cosa stride con l’incarico affidato nel luglio dell’anno scorso per apertura e chiusura degli ingressi. Faccenda da 6.500 euro l’anno per tre anni.



La questione viene ora posta anche in una interpellanza dei Cinque Stelle che sfruttano l’occasione non solo per capire se vi sia l’intenzione o meno di riposizionare il cancello, ma anche per avere ragguagli sul futuro dei Passeggi e sullo sviluppo del progetto Enel che lo doterebbe di panchine tecnologiche munite di defibrillatori, postazioni di ricarica per bici elettriche e videosorveglianza.

