Apre il cancello e viene folgorato da una scarica elettrica: portato in ospedale, paura a Sambucheto

MONTECASSIANO Colpito da una scarica elettrica, un uomo si ferisce a una mano. È successo questa sera in via Sant’Anna a Sambucheto.

Portato in ospedale per controlli in codice giallo

Un uomo ha preso la scossa dal cancello della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito, comunque in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. L'uomo da quanto risulta non è in gravi condizioni.