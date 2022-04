Con l'auto abbatte un cancello che ne travolge un'altra: una donna all'ospedale

ANCONA - Perde il controllo dell’auto, abbatte una cancellata che finisce sopra una vettura parcheggiata all’interno di un giardino. Il fatto è accaduto attorno alle 13 in zona Pinocchio ad Ancona lungo la corsia che poi conduce in direzione dello svincolo per la variante. A provocare questo sinistro una donna di 50 anni che ha perso il controllo di una Fiat Panda. La vettura dopo aver urtato un marciapiede è finita contro un cancello in ferro, la cancellata è saltata dagli ancoraggi in terra ed è finita contro una vettura parcheggiata all’interno di un giardino. I primi soccorsi sono stati portati da un equipaggio della Croce Gialla di Ancona che si è trovato a transitare in zona. Sul posto è poi intervenuto un altro mezzo del 118 che ha provveduto al trasporto al pronto soccorso di Torrette di una donna di 50 anni che al momento dei fatti si trovava alla guida della Fiat Panda.

