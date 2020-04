In festa per i 100 anni di nonna Rosa Gostoli: la comunità gioisce

MACERATA FELTRIA - Comunità in festa oggi per i 100 anni di Rosa Gostoli (Rosina o Zina per tanti), classe 1920, nata a Belforte il 14 aprile 1920, secondogenita di Abramo e Maria Davani. Una vita lunga, gioiosa ma anche difficile come per i tanti che hanno conosciuto la guerra. Il 5 ottobre 1946 sposa Nicola Davani e vengono i figli Alberto (1947), Mario (1950) e Paolo Agostino (1956 l’anno del nevone). Una lunga storia, che ancora continua, anche se con il grande vuoto di Nicola (Nino per tutti) che l’ha lasciata l’8 luglio 1999, poco dopo aver festeggiato i 50 anni di matrimonio. Per ora tanti auguri Rosa, 100 di questi giorni.

