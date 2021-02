Che forza nonna Severina: ha compiuto cento anni, l'abbraccio di tutta la famiglia

TRECASTELLI - Festa grande a Trecastelli per Severina Abbondanzieri, che ha tagliato il traguardo del secolo, attorniata dai tre figli, dai nipoti e da ben sei pronipoti. A celebrare la ricorrenza dei cento anni di vita e a portare -a nome della comunità- il loro augurio a nonna Severina c’erano anche il sindaco della città Marco Sebastianelli, unitamente all’assessore Eleonora Lozza ed al parroco don Paolo Campolucci. Una festa particolarmente sentita in tutto il centro di Trecastelli, come accade sempre in occasione di nonnini che tagliano traguardi di vita così importanti. Nonna Severina Abbondanzieri abita a Ripe, è piena di energia e tuttora lucidissima.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Spari e coltellate dopo la lite di condominio: due feriti....

© RIPRODUZIONE RISERVATA