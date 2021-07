Bruna taglia il traguardo dei cento anni, festa con i familiari e gli auguri dell’amministrazione

MORROVALLE - Grande festa per i cento anni di Rosa Rotelli, vedova Beccerica, da tutti conosciuta come Bruna. Morrovallese doc, nata il 17 luglio 1921 in città, ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro.

Sabato scorso, nel giorno del suo compleanno, ha festeggiato l’ambito traguardo delle 100 candeline stretta dall’affetto dei suoi familiari. Anche il sindaco di Morrovalle Stefano Montemarani (nella foto con la festeggiata) e l’assessore ai Servizi sociali Fabiana Scarpetta le hanno fatto gli auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale, regalandole un mazzo di fiori. Nonna Bruna si aggiunge così alla “squadra” di centenarie di Morrovalle, che oggi ne conta ben quattro, tutte donne: la più longeva è nata nel 1914.

