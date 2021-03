Nonna Rita fa cento anni: i nipoti sotto il balcone con torta e striscioni

ANCONA - Cento anni e una grinta da ragazzina. Gallignano è in festa per l’ambito traguardo raggiunto da nonna Rita Sanvittore, per tutti Rina. Si è commossa ieri pomeriggio quando i nipoti hanno organizzato per lei una piccola sorpresa, con tutte le precauzioni del caso e nel rispetto delle normative anti-contagio.

L’hanno fatta uscire sul terrazzo e lì sotto c’erano loro, gli amati nipoti Massimiliano con Barbara, Maurizio e Daniele con la moglie Jessica, insieme al pronipote Tommaso con tanto di cartellone d’auguri. Niente contatti, ma solo abbracci virtuali: lo impone il Covid, anche se nonna Rita avrebbe voluto stringere tutti a sé. In compenso, ha potuto soffiare sulle candeline della torta preparata dai figli Alberto, Renata e Annamaria, fra palloncini e fiori, insieme alla nuora Angela e al genero Enzo. Rita, originaria della Brianza, ha vissuto per tanti anni in Liguria e poi a Jesi, dove ha gestito un negozio di fotografia insieme al compianto marito Lamberto Cecconi, prima di trasferirsi a Gallignano per stare vicina ai figli.

Tante sorprese per la nuova centenaria: un mazzo di fiori spedito dalla Liguria dalla sorella 96enne e la videochiamata di auguri dalla California del nipote Eric con la moglie Sara. «La signora Rita è stata sempre una grande donna e un’accurata professionista - scrive un’amica -, il traguardo raggiunto è un meritato premio per il coraggio nell’affrontare gli ostacoli della vita».

