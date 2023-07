PESARO Divina anche nell’annuncio. Federica Pellegrini e suo marito, il pesarese Matteo Giunta, diventeranno genitori di una bambina.

Matteo, ci aiuta a interpretare compiutamente il videomessaggio su Instagram di sua moglie Federica Pellegrini e quel «We’ll take it back!!!» («Ce lo riprenderemo!!!») scritto sulla pancia?

«Era appena caduto il record sui 200 stile libero che Federica deteneva da 14 anni. Il suo è stato un modo diverso dal solito, simpatico e goliardico per dire a tutti: attenzione, qui sta arrivando una bambina che quel record lo riporterà a casa».

Quando nascerà?

«Siamo al quarto mese. Quindi tra dicembre e gennaio».

Dove la farete nascere?

«Abitiamo a Verona, nascerà qui».

Lo sa che in casa ora andrà in inferiorità numerica...

«Sì, ma non ho mai avuto preferenze, forse perché è il primo figlio. Però l’idea che sia una femmina mi piace molto».

Federica come sta?

«È felicissima. Se quel suo record fosse caduto uno o due anni fa le sarebbe dispiaciuto molto. Invece la vita le sta dando tante altre soddisfazioni: il matrimonio, il figlio... è felice e molto serena».

Alcune illazioni, legate al fisico, però l’hanno indispettita.

«In questi due anni, ad ogni vacanza, hanno fatto spesso riferimento al suo fisico solo perché stando seduta si poteva intravedere qualcosa... Si è sentita sotto osservazione costante. E questo non le è piaciuto».

Di chi è stata l’idea del video?

«Ha fatto tutto lei, visto che ci stavano pressando da più parti con rumors su una presunta gravidanza. Questo era il giorno perfetto. Ogni record è fatto per essere battuto. L’importante sono le emozioni che hai vissuto per ottenerlo. Era appena caduto il record di Phelps, il più longevo. Ci siamo detti: se cade anche il tuo, è giusto così. Sembrava tutto scritto da uno sceneggiatore bravo».



Tutti diranno: vostra figlia sarà portata per il nuoto...

«Forse ma l’importante è che faccia sport. Quale, lo deciderà lei. Poi, se vogliamo chiuderla alla Nolan magari tra 20 anni batterà il record mondiale...».

Ma si avverte un «ma»...

«Ma non vorrei che il tempo passasse così in fretta. Ci vogliamo godere ogni singolo momento di questa attesa anche se non vediamo l’ora che arrivi».

E in famiglia? Gli amici?

«Ha presente la storia de al lupo al lupo? Hanno scritto tante volte che Fede potesse essere incinta. Così molti hanno pensato che anche questa volta fosse una fake news. I nostri genitori l’avevano saputo prima e per loro è stato un momento speciale ed emozionante. Per i miei suoceri sarà il primo nipotino, per i miei genitori il secondo visto che mio fratello ha avuto una bimba 2 anni fa».

Tornerete a Pesaro a breve?

«Sì, una settimana in agosto. Dobbiamo decidere quando ma sarà di assoluto relax».

La sua attività cambia oppure avete programmato tutto?

«No, non cambia. Per me è l’anno di preparazione a Parigi 2024. E a settembre c’è l’apertura della Fede Academy a Livigno, un progetto al quale teniamo particolarmente. Federica sarà presente, poi si prenderà una pausa a dicembre».