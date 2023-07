Federica Pellegrini è incinta, Chi conferma i rumors: «La famiglia si allarga». Ecco le immagini

Federica Pellegrini (34 anni) è incinta. Dopo numerosi giorni in cui le voci di una presunta gravidanza si facevano strada, è arrivata l'ufficialità. La campionessa mondiale di nuoto è stata fotografata mentre era al mare con suo marito, Matteo Giunta (41 anni), mentre si godeva le meritate vacanze, ma a catturare l'attenzione era il pancino sospetto.

Il matrimonio

La Divina si è sposata il 27 agosto 2022 con il suo ex allenatore, Matteo Giunta e, insieme, hanno deciso di trascorrere la loro «luna di miele» tra “le vie delle Indie”, nel reality show Pechino Express, mettendo alla prova il legame con il neo marito.

Federica Pellegrini è incinta. Il settimanale Chi conferma la notizia anticipata da Dagospia. pic.twitter.com/y4siAYvndf — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 25, 2023

La carriera

Federica Pellegrini presto mamma Federica Pellegrini ha avuto una carriera eccezionale, rappresentando l'Italia durante le Olimpiadi e trionfando. Nel 2021 ha detto addio alle gare di nuoto, per dedicarsi di più alla sua famiglia e a suo marito, Matteo Giunta, sposato nel 2022. Da quando ha lasciato il nuoto, i fan le hanno chiesto, anche insistentemente, se avesse intenzione di avere dei figli. La Divina, un anno fa commentava queste domande dicendo: «Trovo che questa sia una domanda un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque». A distanza di qualche mese, la cicogna è in arrivo e mamma Federica e papà Matteo non potrebbero essere più felici di così.