Federica Pellegrini, prima festa della mamma con Matilde. Matteo Giunta innamoratissimo: ​«Non ti ringrazierò mai abbastanza»

Federica Pellegrini festeggia per la prima volta la festa della mamma, oggi 12 maggio. La Divina è diventata mamma della piccola Matilde il 3 gennaio 2024, proprio nell'anno delle Olimpiadi, per la felicità di nonno Roberto. Dopo due giorni di travaglio molto intenso, Federica ha dovuto affrontare un parto cesareo con cui ha dato alla luce la sua piccola. Papà Matteo Giunta è innamorato pazzo delle due donne della sua vita e in occasione della festa della mamma ha voluto fare una dedica speciale alla sua Federica Pellegrini e anche a sua mamma, condividendo alcuni scatti molto intimi della loro quotidianità.

La dolce dedica di Matteo Giunta

«Auguri a tutte le Mamme!», scrive Matteo Giunta, mentre condivide uno scatto molto dolce di Federica Pellegrini nel lettone insieme a sua figlia Matilde.

Mamma e figlia sonnecchiano nel lettone, tra una poppata e l'altra. «Non vi ringrazieremo mai abbastanza», continua Matteo mentre pubblica anche un dolce ricordo di quando era piccolo, probabilmente la stessa età di Matilde o poco più grande, insieme alla sua mamma perché è proprio vero: non vengono mai ringraziate abbastanza per il lavoro immenso fatto per i loro figli.