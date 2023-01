Federica Pellegrini smentisce la gravidanza: «Non sono incinta». Ma Papà Roberto commette una gaffe

I rumors che vedono Federica Pellegrini in dolce attesa, non accennano a placarsi. Dopo le voci degli ultimi giorni sulla campionessa italiana di nuoto, che sarebbe incinta del marito Matteo Giunta, su Instagram, i numerosissimi follower della nuotatrice continuano a chiederle quando arriverà il primo bebè. Al momento Federica si limita a non rispondere anche se in alcune dichiarazioni dopo il matrimonio aveva rivelato di non vedere l'ora di creare una famiglia tutta sua con il marito.

La smentita di Federica e la gaffe del papà

Nonostante i fan e gli appassionati di gossip non vedano l'ora di vederla con il pancione, Federica Pellegrini ha però smentito al quotidiano Repubblica di essere incinta. I genitori della Divina inoltre, avrebbero confermato che per il momento all'orizzonte non si vede nessun nipotino. La mamma Cinzia Lionello ha detto: «Da quello che so non è vero. Secondo me, al momento, non è così». Il papà di Federica, Roberto Pellegrini, è rimasto più sul vago e secondo i fan più attenti le sue parole rivelerebbero qualcosa di più: «Se anche fosse lo teniamo per noi». Federica lo aveva anche "ripreso" dopo queste parole, dicendo: «Papà così non mi aiuti però!».

Luna di miele alle Maldive

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono appena rientrati dalla luna di miele da sogno che hanno trascorso alle Maldive. La nuotatrice ha documentato tutto sui suoi profili social descrivendo la vacanza come «incredibile e indimenticabile».