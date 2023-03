Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Pechino Express: «Sapevamo che questo viaggio ci avrebbe messo alla prova anche come coppia»

Quanto coraggio ci vuole per imbarcarsi in un’avventura come quella di ‘Pechino Express’ a poche settimane dal matrimonio? A poterlo raccontare sono Federica Pellegrini e Matteo Giunta, I Novelli Sposi del game in onda ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Volata lungo La via delle Indie ancora fresca delle nozze da favola a Venezia, la coppia non nasconde i dubbi pre-partenza. Soprattutto Federica: “Io all’inizio non ero molto convinta, è stato Matteo chi mi ha convinto. Sapevamo che questo viaggio ci avrebbe messo alla prova anche come coppia”. Ma il coraggio è stato premiato: “Abbiamo lavorato di squadra dall’inizio alla fine, perché siamo due anime complementari. I miei punti di forza sono le sue debolezze e viceversa. Siamo tornati molto più forti di prima perché insieme giochiamo benissimo”. Immagine concesse da Sky