Federica Pellegrini: «Un figlio? Presto, voglio sentire cosa si prova ad avere la pancia»

Federica Pellegrini si racconta per la prima volta dopo il matrimonio con Matteo Giunta e questa volta sembra voler affrontare seriamente il tema maternità. «Voglio sentire cosa si provi ad avere la pancia» ha dichiarato in un'intervista a Newletter 7+ del Corriere della Sera. Più volte la campionessa aveva scherzato sull'argomento "figli" ma adesso pare non veda proprio l'ora di averne uno.

Una persona diversa

L'abbiamo vista molto sofferente dopo aver lasciato il nuoto: «Smettendo ho temuto il peggio, invece è stata una liberazione», ha affermato. Tutto quello che è venuto successivamente l'ha aiutata a scoprirsi una persona diversa. Matteo Giunta si è rivelato l'amore vero, con cui ha coronato il sogno dell'abito bianco. Con lui, la Pellegrini ha molti progetti: «È il mio opposto, io sono istintiva e lui invece è riflessivo, combaciamo bene», ha detto.

«Non vedo l'ora di avere figli»

L'idea di allargare la famiglia è già nell'aria, e ora non è più uno scherzo. Prima delle nozze ridendo aveva affermato: «Lui non vede l'ora, io gli ho solo messo una condizione... no fino al matrimonio perché devo bere».

Ora però che il fatidico giorno è passato Federica Pellegrini riaffronta con serietà e commozione l'argomento: «I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te».