FANO - Dal Lido il colpo d’occhio del pienone, nell’aria le note delle canzoni anni Ottanta e Novanta. Anche le bizze del tempo si sono sintonizzate sui ritmi del Boomerang Rewind Festival 2023. «Il temporale notturno si è scatenato quando la giornata inaugurale si era ormai conclusa, dopo essere stata tenuta a battesimo da un’icona di quella stagione, la cantante Cristina D’Avena», diceva ieri Nicola Anselmi dell’associazione organizzatrice Onstage, ancora piacevolmente impressionato dal muro di pubblico.

Si aspetta altrettanto stasera dall’appuntamento conclusivo, che tra gli altri assi cala Salvatore Totò Schillaci. L’ex centravanti azzurro salirà sul palco centrale alle 19, mentre sul maxischermo compariranno le immagini di Italia ’90. Sarà proprio il bomber a ripercorrere le tappe salienti di quel Mondiale sfuggito di un soffio a una Nazionale fortissima.

«Il Boomerang Rewind Festival – aggiungeva ieri Anselmi – è partito alla grande con Cristina D’Avena, che ha tagliato il nastro. Un’artista senza tempo, che è stata il non plus ultra della serata. Ho visto anche una piazza anni Novanta che si entusiasmava al Karaoke del cantautore fanese Luca Vagnini, che a questo punto può a buon titolo essere definito il Fiorello di Fano. Devo dire che, oltre al pubblico, sono gli operatori del Lido a dare una grande spinta alla buona riuscita della manifestazione».

Totò Schillaci nell'area Subbuteo



Quando Schillaci si trasferirà all’area Subbuteo, dove da venerdì si sta disputando un mondiale in miniatura, sul palco centrale salirà Andrea Cucchia Innesto, sassofonista per oltre 30 anni del rocker italiano Vasco Rossi: i suoi brani più celebri saranno cantati dalla cover band VascOttanta – Le Bollicine. Accompagna al sassofono lo stesso Innesto. Momento Amarcord, inoltre, sul palco radio, dove sarà Giorgio Vignali, attore di film come Sapore di Mare (1983, regia di Carlo Vanzina, che sarà proiettato nell’area del cineforum all’interno del Club Nautico), Bomber o Mezzo destro e mezzo sinistro. Chiusura a Karta Karbone e Glaam Live, con un concerto spettacolo nella Party Zone.



Musica, ma non solo, per raccontare gli anni più belli di chi oggi ne ha cinquanta o sessanta. Al Lido anche le mode, l’arte, le storie e i fenomeni popolari, come lo sport, che hanno caratterizzato quei tempi peraltro non ancora lontanissimi. Tra le postazioni fisse più visitate Subbuteo e Arcades, una sala a cielo aperto dove giovani e meno giovani si sono divertiti con Tetris, Bubble Bobble, Pack-Man e altri giochi anni ‘80-’90.



Gli anni ‘80 e ‘90



«Siamo super soddisfatti – hanno ribadito gli organizzatori – ogni angolo allestito ha attirato la curiosità di fanesi e turisti. Questa è la vittoria più grande, perché significa che la proposta è di livello: dal Generale Lee, l’automobile della serie tv Hazzard, ai personaggi di Star Wars, dalla realtà virtuale alla mostra del vinile, passando per l’esposizione di motociclette e vetture d’epoca e per il cine-museum». Ieri sul palco centrale il concerto di Francesco Baccini e dei baresi Gameboy, un gruppo emergente. Il programma completo si può consultare su www.boomerangfestival.it.