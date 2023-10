Fano, scontro tra Smart all'incrocio: due feriti, un 72enne in Codice rosso

FANO - Scontro tra Smart all'incrocio: due feriti, il più anziano in condizioni più gravi. L'incidente è avvenuto, per cause ancora vaglio della polizia locale, questa mattina a Fano, all'incrocio ta le vie Lelli e Gigli. A scontrasi una Smart Fourfour condotta da un ragazzo romano di 19 anni ed una Smart Forttwo con al volante un fanese di 72 anni, con uno dei due mezzi che ha finito la corsa contro un palo. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Fano, il 72enne in Codice rosso ed il ragazzo in Codice giallo.