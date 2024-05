MAROTTA Avvistamenti di lupi a Marotta, ma in realtà secondo gli animalisti si tratta di un meticcio, il classico “cecoslovacco”. La segnalazione è stata diffusa l’altra sera quando alcuni residenti di passaggio in piena notte nelle campagne tra Mondolfo e Sterpettine nel quartiere di Piano Marina hanno girato un video in cui si notava un esemplare da solo aggirarsi vicino alle abitazioni. Il video è diventato virale tra i residenti e ha suscitato le accese proteste da parte degli animalisti che hanno sottolineato l’importanza di evitare contatti ravvicinati, soprattutto di notte, con animali selvatici e comunque non tenuti al guinzaglio.

I social

«Non è un lupo, sicuramente è un incrocio. I lupi – ha commentato Flavia Bugamelli - girano sempre in due o più. Per avere la certezza bisognerebbe fare determinate analisi. Inoltre lupo o non lupo non vedo il problema, lasciateli in pace che è l'unica cosa sensata da fare». A segnalare il post è stato Eugenio Antonioni, che ha ripreso il presunto lupo intorno alle 3 di notte in una via secondaria di Piano Marina. I lupi sono capaci di percorrere enormi distanze anche nel giro di poche ore, se attirati dal cibo o dalla selvaggina. Sono animali classificati a rischio estinzione. Sono poche migliaia quelli rimasti in circolazione sugli Appennini dell’Italia centrale. Sovente, si avvicinano alla costa e alle case attirati da esigenze di cibo o di acqua. Non è la prima volta che vengono avvistati lupi nelle campagne tra Mondolfo e Marotta. In passato erano stati segnalati anche nel quartiere di Cento Croci.