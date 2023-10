Ascoli, Francesco Mancini morto in casa a 49 anni ucciso da un malore. Il suo cagnolino lo vegliava da giorni

ASCOLI - È stato ritrovato il corpo senza vita di Francesco Mancini, 49 anni, residente in via delle Zeppelle vicino allo stadio del Duca ad Ascoli. La vittima è morta per un malore ed il corpo è stato ritrovato nella sua casa dopo alcuni giorni, a seguito di alcune segnalazioni. Viveva di qualche lavoretto ma era molto conosciuto nel quartiere. Da giorni Francesco non dava sue notizie e ieri sera il tragico epilogo. A quanto si apprende il decesso sarebbe avvenuto alcuni giorni fa, ma i soccorritori del 118 e la Polizia, accorsi sul posto, hanno trovato il suo cagnolino che ancora vegliava il corpo del padrone.