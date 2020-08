Scaraventato lontano dopo l'urto con un'auto: grave un giovane motociclista

CARTOCETO - Agghiacciante carambola stradale ieri mattina a Ponte Murello di Cartoceto, lungo la Flaminia. Il giovane motociclista coinvolto nell’urto contro un’automobile è stato trasportato in eliambulanza agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona: in una fase iniziale le sue condizioni erano considerate assai preoccupanti, poi nelle ore successive l’allarme è scemato d’intensità e nel primo pomeriggio della stessa giornata il centauro era ritenuto ormai fuori pericolo.

Illeso invece il conducente della vettura, anche lui molto giovane. Intorno alle 11 lo scontro, assai violento, fra una Yamaha 600 e una Mini Cooper.



Dalla prima ricostruzione dell’incidente, effettuata dai carabinieri in servizio alla stazione di Colli al Metauro, risulta che la motocicletta di grossa cilindrata viaggiasse sulla strada Flaminia procedendo verso Fano e che la vettura provenisse invece da via Battisti, una laterale, diretta verso Lucrezia. L’urto ha riguardato la parte anteriore di entrambi i veicoli e la sua forza ha scaraventato il motociclista, un ventottenne residente a Colli al Metauro, a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto con l’automobile: la ricaduta a terra è stata pesante e i primi soccorritori hanno subito richiesto l’intervento dell’eliambulanza, sospettando numerosi traumi. Dopo la botta, la Yamaha avrebbe proseguito per qualche metro una corsa senza controllo, terminandola contro gli scuri di una finestra, sulla facciata di un’abitazione a ridosso della strada Flaminia, che sono stati sfondati. Alcuni testimoni hanno affermato che la motocicletta avesse la parte anteriore fracassata, ma sono considerati rilevanti anche i danni riportati dalla Mini Cooper: al volante un fanese di 21 anni. Sul luogo dell’incidente una pattuglia dei carabinieri, un mezzo dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118: il personale si è occupato di prestare le prime cure al centauro ferito prima che arrivasse l’eliambulanza, atterrata nella zona dell’ex consorzio. Intervenuta anche la polizia locale dalla sede a Lucrezia, che ha governato il traffico ricorrendo a un senso unico alternato sulla Flaminia sia durante i rilievi effettuati dai carabinieri (la dinamica dell’incidente è ancora da definire) sia mentre la ditta specializzata puliva l’asfalto da alcuni rottami sparsi e da chiazze di olio. Su entrambe le corsie della strada si sono formati alcuni fisiologici incolonnamenti di veicoli. Quel tratto della Flaminia è considerato pericoloso, sono infatti segnalati incidenti piuttosto frequenti.

