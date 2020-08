Schianto all'uscita del casello: un giovane motociclista all'ospedale

MAROTTA – Incidente sulla Pergolese all’uscita dal casello di Marotta-Mondolfo, un centauro mondolfese di 29 anni resta ferito e viene portato all’ospedale.

Caos questa mattina alle 12 circa sulla Sp424 quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Marotta, una moto che procedeva in direzione mare-monte è stata investita da una Opel che si immetteva sulla Pergolese in fase di svolta in direzione mare. L’impatto auto-moto è stato violento e nella caduta il ragazzo si è procurato ferite alle gambe.

