Terribile schianto con un camion fermo a bordo strada: muore bambino di 6 anni

SENIGALLIA - Terribile incidente poco dopo le 8 in Strada della Bruciata. A perdere la vita è stato un bambino di 6 anni. Era in macchina con il padre quando l’auto si è scontrata con un mezzo che ritira i rifiuti ingombranti, fermo a bordo strada. Probabilmente per il forte sole il padre non si è accorto in tempo. L’impatto,violentissimo, è avvenuto sul lato passeggero dove si trovava il piccolo. Per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare, la polizia municipale e per i rilievi la polizia stradale.

Ultimo aggiornamento: 10:17

