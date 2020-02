Fuga di gas dall'ex scuola, palazzina saturata: evacuate 25 persone nella notte

CARTOCETO - Paura nella notte a Lucrezia di Cartoceto per una fuga di gas in una ex scuola in ristrutturazione: fatte evacuare per sicurezza 25 pesrone.

L'allarme è scattata intorno alle 18:45 e solo poco prima delle 2 la situazione è tornata alla normalita. La perdita di gas ha interessato una vasta zona di Lucrezia e ha richiesto molte ore per individuare la fonte della fuoriuscita del gas. Con la collaborazione dei tecnici della Marche Multiservizi, la fonte è stata individuata presso un edificio in fase di ristrutturazione precedentemente destinato ad attività scolastica. Individuata la fonte della perdita di gas, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla bonifica e messa in sicurezza dell’intero edificio, che nel frattempo era stato saturato dal gas fuoriuscito da una tubazione all’interno della struttura stessa. In via precauzionale, è stata necessaria l’evacuazione temporanea di 25 residenti, fra cui una persona con difficoltà motorie, che sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni al termine delle operazioni. Nelle operazioni sono state impegnate una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano e tre squadre della sede Centrale.

