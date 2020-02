Falconara, evade dai domiciliari che scontava per una rapina. Bloccato dai carabinieri: «Ero andato a tagliarmi i capelli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Si trovava agli arresti domiciliari anell'abitazione dei genitori per la rapina compiuta ad Ancona i primi di quest’anno ai danni di un commerciante bengalese il 25enne di nazionalità marocchina che nel tardo pomeriggio di sabato èdagli arresti domiciliari per andarsi a tagliare i capelli. Con questa motivazione il giovane ha giustificato il suo gesto ai carabinieri che lo hanno sorpreso in violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale. Erano circa le 19.30 quando una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Falconara ha controllato il giovane sottoposto ai domiciliari per verificarne la presenza all’interno della sua abitazione in via Campania.LEGGI ANCHE:I militari però, una volta raggiunto l’appartamento, hanno trovato solo i genitori che non hanno saputo spiegare dove si trovasse il figlio. Sono scattate le ricerche dell’evaso tramite la Centrale operativa dei Carabinieri di Ancona che ha diffuso le indicazioni ricevute dai militari di Falconara alle altre pattuglie della provincia. In una ventina di minuti, a pochi chilometri da casa, è stata la stessa pattuglia del Comando Tenenza di Falconara ad individuare il 25 enne che, al momento del fermo, ha provato a giustificarsi dicendo che si era allontanato solo per tagliarsi i capelli. Dovrà spiegarlo questa mattina anche al giudice del rito direttissimo che si pronuncerà anche sulla legittimità dell’arresto. Il giovane dovrà rispondere del reato di evasione e rischia anche l’aggravamento della misura con la collocazione in carcere. Nel frattempo è ricollocati agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno.