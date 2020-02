Banditi in azione nella notte, fanno esplodere la cassaforte dell'Eurospin. Il bottino è ingente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Nella notte ignoti sono entrati nel supermercatodi Tolentino, in località Rancia. Hanno fattola, quindi si sono impossessati del denaro contante, ammontante a diverse migliaia di euro. I banditi hanno eluso i sistemi di allarme e l'azione si è svolta in maniera fulminea. L'esplosione ha comunque attivato il sistema sonoro antincendio e sono stati quindi allertati gli organi di vigilanza. Sul posto i carabinieri di Tolentino per un sopralluogo anche nelle aree adiacenti. Già acquisiti i filmati delle spycam.