Marche, super exploit: con un grattino vince subito 300mila euro e un vitalizio di 6mila al mese per 20 anni

MAIOLATI SPONTINI - Colpo grosso, exploit, non è la prima volta che la fortuna si affaccia su Maiolati Spontini, 6.040 abitanti. E come in passato anche stavolta l'exploit è stato di quelli pesanti perchè un abitante di Moie, frazione di Maiolati Spontini, ha centrato una vincita record grazie ad un Gratta e Vinci della serie "New Turista per Sempre".

New Turista per Sempre

La particolarità del tagliando "New Turista per Sempre" sta nel fatto che come vincita massima propone una sorta di vitalizio: chi infatti trova infatti due volte la scritta "Turista per sempre", all’interno dell’area "I tuoi numeri", ottiene una vincita speciale. In che consiste? Questo exploit consiste in 300.000 euro che vengono pagati subito, più 6.000 euro al mese per 20 anni ed un bonus finale di 100.000 euro. Ecco il totale: la vincita ammonta ad 1.936.849 euro con il vincitore che può comodamente gustarsi oggi, domani ed anche nei prossimi mesi questa vincita.