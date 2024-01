Compra il gratta e vinci da 20 euro che gli cambia la vita con una vincita da mezzo milione di euro

CIVITANOVA - La fortuna premia un appassionato del Gratta e Vinci nelle Marche. Questa volta è stata protagonista la rivendita Bar Tabacchi Dei Pini di via Lazio 1 a Civitanova Marche. Un cliente del bar ha acquistato un Gratta e Vinci della serie ‘Nuovo 20X‘ ed ha festeggiato il nuovo anno alla grande.

Il Gratta e Vinci 'Nuovo 20X', dal costo di 5 euro, mette in palio vincite fino a 500.000 euro e si vince trovando numeri uguali nell’area ‘I Tuoi Numeri‘ e i ‘Numeri Vincenti‘. Ma non solo, grazie ai simboli 2X, 5X, 10X e 20X, i premi possono essere moltiplicati per 2, 5, 10 e 20 volte.

Il fortunato cliente del Bar Dei Pini è stato baciato dalla sorte e grattando un tagliando della serie 'Nuovo 20X' ha scoperto di aver vinto proprio il premio massimo di 500.000 euro