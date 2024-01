Tempesta e burrasca. Continua l'allerta meteo gialla per le raffiche di vento previste nelle Marche. Per la giornata di domani, mercoledì 18 gennaio 2024, sono previsti, nelle zone di allerta 1, 3 e 5, venti sud occidentali moderati o tesi con raffiche che potranno raggiungere il grado di tempesta nelle zone alto collinari e montane e di burrasca o burrasca forte nelle zone collinari, in particolare ad inizio e fine giornata.