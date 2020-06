Prende il grattino e vince 100mila euro alla tabaccheria dei fratelli Mazzarini grazie al 44

La Dea Bendata venerdì si è fermata all’Aspio, terra di mezzo tra Ancona, Camerano e Osimo. Qui, alla storica tabaccheria di Raul e Roberto Mazzarini sono stati vinti 100mila euro a Il Milionario. Il fortunato vincitore è un uomo di mezza età che abita in zona e che grattando i numeri ha trovato il 44, già riportato nello spazio del bando. E sotto il 44 c’era scritta la cifra della vincita, ben 100mila euro su un massimo di 500mila. L’uomo, che lavora ed ha famiglia, cliente abituale ma non giocatore accanito, ha promesso di ricompensare i Mazzarini, che per scherzo gli avevano detto: «ci pagherai una pizza adesso!». Non è la prima vincita simile nella tabaccheria di via Ancona aperta nel 1957. A febbraio un ragazzo aveva vinto 78mila euro puntando al Lotto i numeri avuti in sogno. L’anno scorso invece al Superenalotto altra vincita da 100mila euro.

