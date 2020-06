Compra un grattino da 20 euro e ne vince 50mila: la fortuna ha baciato un giovane

PORTO SANT'ELPIDIO - Sarà bendata, ma ci ha visto giusto la dea della fortuna passando in via Mazzini a Porto Sant’Elpidio, ha fatto vincere 50.000 euro a un ragazzo che con 20 euro ha comprato il biglietto Il Miliardario alla tabaccheria di Alberto Iualè. Non si tratta di un accanito giocatore, è tra quelli che pensano che chi non prova non vince e una volta la settimana fa la giocata. Preso il biglietto è uscito per grattare i numeri e non creare assembramento all'interno del locale, è rientrato dopo 10 minuti barcollando, incerto sulla vincita perché non ci credeva. Il numero 27 lo ha graziato, il biglietto è alla tesoreria di Banca Intesa, tra otto giorni il giocatore, riceverà i denari.Contento il tabaccaio come se a vincere fosse stato lui: «La fortuna ha finalmente premiato un bravo ragazzo, uno che lavora dalle 7 di mattina alle 7 della sera, un operaio che merita la vincita – dice Iuale’ – era così emozionato che gli tremavano le gambe». Difficile vendere un gratta e vinci da 20 euro mentre quelli da 5 vanno a ruba. In via Mazzini la dea bendata era passata anche l'anno scorso ma la vincita era stata di 10.000 euro, questa fa più presa con il 27 vittoria a colpo secco. Come per le sigarette, va detto però che il gioco nuoce alla salute e può causare dipendenza patologica, ogni tanto a qualcuno va bene ma sono mosche bianche.

LEGGI ANCHE:

Blackout Tuesday, ecco perché le bacheche social sono inondate da immagini nere

© RIPRODUZIONE RISERVATA