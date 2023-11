MONTECASSIANO Fa colazione, prende un grattino da venti euro e vince 50mila euro. È quanto accaduto ieri mattina a un cliente del bar pasticceria Dolce Forno di via Mainini a Montecassiano, la zona per intendersi del centro commerciale. Nessuna indicazione sul fortunato vincitore, la titolare dell’attività Barbara Baldo si limita ad osservare che è appunto un frequentatore del bar, orario delle colazioni in particolare.





Il locale



Il bar è un punto di ritrovo nelle diverse fasce orarie, dal mattino per le colazioni fino alla serata in un rapido susseguirsi di volti e di situazioni anche lavorative. Un bar-pasticceria di riferimento per la qualità dei prodotti, ma oramai un punto fisso per quanti non disdegnano una giocata ai vari sistemi legali, dal Superenalotto alla varie forme di Gratta e vinci. In effetto non è passato molto dal febbraio scorso quando nel bar citato cinque “anonimi” giocatori centrarono una maxivincita al SuperEnalotto, 4,1 milioni a testa grazie all’acquisto di quote da cinque euro di un sistema da 90 distribuito in tutta Italia. Certo cinquantamila euro non sono venti milioni, ma pure si tratta di una cifra non indifferente e il cliente del bar questa mattina si è “accontentato” di aver fatto una buona colazione con l’aggiunta di un grattino del valore di 50mila euro. Insomma il bar pasticceria di Montecassiano si conferma al top, anche delle vincite.





La curiosità

Quanto ai cinque vincitori di inizio anni, alcuni si sono lasciati “identificare” nei paesi in cui abitano ed hanno anche cambiato stili di vita mentre altri sono rimasti ignoti.

Inutile chiedere alla titolare del bar Barbara Baldo, la riservatezza regna sovrana e il limite della privacy è invalicabile. E intanto il bar pasticceria Dolce Forno di via Mainini a Montecassiano si conferma un locale superfortunato.