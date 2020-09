Compra il grattino e a casa scopre di aver vinto 50mila euro

OSTRA - Mattinata fortunata per un uomo che ieri mattina ha vinto 50mila euro con un gratta e vinci del “Miliardario Maxi”. L’uomo ha acquistato di passaggio il “gratta e vinci” in una tabaccheria di un comune limitrofo ad Ostra poi l’ha portato a casa. Quando si è accorto della vincita si è rivolto ad una tabaccheria di Ostra, di fiducia, per sapere come avrebbe dovuto fare per incassarlo. Il tabaccaio ha chiamato un collega per avere dettagli. La voce si è sparsa in fretta fino a Senigallia ma il titolare della tabaccheria, dove il vincitore si è rivolto, non vuole essere citato dal momento che la vincita non è avvenuta nella sua attività. Il vincitore non si è rivolto infatti alla ricevitoria dove ha acquistato il biglietto vincente da 20 euro per il timore che qualcuno potesse risalire a lui. Appena accortosi di aver centrato i 50mila euro ha preferito recarsi da una persona di fiducia.

