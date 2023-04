SENIGALLIA - Vinti 10mila euro al Gratta & Vinci giovedì nella tabaccheria Lambertina di via Carducci. La fortunata vincitrice è una donna, straniera, che si è fatta tentare dal titolare e ha fatto bene, visto come sono poi andate le cose. «Mi erano rimasti due biglietti della serie Numerissimi – racconta Rodolfo Montanari, tabaccaio – ne ha preso uno e le ho detto che ce n’erano un altro, ho chiesto se lo volesse, visto che era l’ultimo, e l’ha preso. Ha fatto bene perché era quello vincente».



Con un biglietto da 5 euro ne ha vinti 10mila. La spesa è stata in realtà di 10 euro perché ne aveva presi due ma il primo, come nella maggior parte dei casi, non aveva portato nulla di buono. La donna nemmeno ci sperava più di tanto. E’ rimasta sorpresa della vincita e grata al tabaccaio. E’ la seconda vincita dall’inizio dell’anno nella tabaccheria Lambertina di via Carducci, alluvionata lo scorso settembre.

La dea bendata, infatti, si era fatta notare nella stessa attività lo scorso febbraio elargendo 15mila euro, in quel caso con il lotto spendendo solo tre euro. In entrambi i casi somme che non cambiano la vita ma che di sicuro aiutano. Massimo riserbo sull’identità dei vincitori. Nella strada principale del rione Porto, via Carducci, devastata dalla piena del Misa, un’altra notizia positiva.