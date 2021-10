Gratta sul numero 32 e vince 50mila euro: festa nella tabaccheria per la cliente abituale

JESI - La dea bendata torna a Jesi e stavolta bacia in fronte una signora di mezza età, jesina, che è solita frequentare la ricevitoria-tabaccheria “Paoloni” di via Gallodoro. Ieri pomeriggio, verso le 16, quando si è recata insieme al marito a fare la solita capatina, ha voluto tentare la fortuna. Ha puntato 20 euro, acquistando un biglietto del popolare gratta&vinci “Maxi miliardario”. Ed è stata premiata, perché di euro ne ha vinti ben 50mila.

Una sorpresa che ha destato la gioia di tutti quando la giocatrice s’è accorta, tra l’emozione e l’incredulità, di aver vinto. La signora ha grattato un numero unico, secco: il “32” sotto la cui patina argentata era nascosto un montepremi a quattro zeri. La fortunata giocatrice non voleva crederci, emozionatissima, ha ringraziato tutti pensando alle tante cose che potrà fare con quella somma.

«Siamo ovviamente felicissimi per questa nostra cliente, che è una habitué del bar insieme a suo marito, certamente questa somma la aiuterà», dice il titolare Luigi Paoloni, che gestisce la ricevitoria insieme ai figli. La dea bendata è di casa alla ricevitoria Paoloni di via Gallodoro, dove anche nelle scorse settimane si erano registrate vincite a tre zeri. Spesso proprio il “Maxi Miliardario” regala vincite frequenti di media entità per la gioia degli affezionati giocatori del Gratta e Vinci.

