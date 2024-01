Fermo, con un grattino da 5 euro centra il colpo e ne vince diecimila

FERMO - Con una schedina de Il Miliardario da 5 euro del Gratta & Vinci vincita da 10mila euro a “La Fonte della fortuna”, in largo Manara a Fermo. Si tratta della sesta vincita di questo importo, oltre quella da 50mila euro di alcuni anni fa. Soddisfazione per il titolare Emanuele e i collaboratori Andrea e Lorenzo. «Come inizio 2024 non c'è male», dicono.