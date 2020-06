Filottrano, marito e moglie trovati morti con colpi di arma da fuoco nella loro abitazione. Indagano i carabinieri

FILOTTRANO - Marito e moglie sono stati trovati morti con colpi di arma da fuoco nella loro abitazione. A dare l'allarme i familiari che hanno fatto la scoperta. Sul posto carabinieri e 118.



A dar l'allarme sarebbe stato il il figlio della coppia a cui i genitori non rispondevano al telefono. A quanto si attende l'ipotesi privilegaiata di indagine sarebbe quella dell'omicidio-sucidio: l'uomo avrebbe sparato alla moglie malata per poi rivolgere l'arma contro se stesso.



